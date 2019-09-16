Задача саммита - научить молодежь не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь.

"Политический рубеж " проходит во Владимире. На второй молодежный парламентский саммит приехали делегаты из 13 регионов в ЦФО, представители Нижегородской и Пензенской областей, федеральных молодежных структур. Задача саммита - научить молодежь не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь.Мария Воропаева, председатель молодежного парламента при Госдуме: "Нам очень важно, наверное, доносить до молодежи мысль, если вы сказали, чточто-то поменяется, нет.Любое изменение - это изменение активное, изменениедействием, от того, что поговорить - эффектамало".Какотметила Мария Воропаева, любое решение приходит только в процессе диалога. И такие площадки, где присутствуют и представители органов власти дают молодежи возможность быть услышанной. Но 150 начинающих законотворцев будут не только говорить. Практическая работа ждет их на двух тематических площадках , одна из них посвящена молодежному самоуправлению. А в Доброграде им предстоит преодолеть медиарубеж. Молодые законодатели поделятся опытом, как использовать гаджеты в полезных целях. Напомним, Владимир второй раз принимает молодежный саммит. Во многом потому, что владимирская Молодежная дума уже не раз доказывала свою действенность.Владимир Киселев, председатель Заксобрания Владимирской области: "Большое количество интересных законодательных инициатив, которыеуже сегодня стали законами. Такие законы, как закон о запрете веселящего газа, продаже веселящего газа, запрете алкоэнергетиков, даже законо повышении минимального возраста вступления в брак с 14до 16 лет во Владимирской области- это инициатива молодежи".Екатерина Гусева