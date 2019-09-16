Воспитанники владимирской СШОР по спортивной гимнастике им. Толкачева завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали этапа Кубка мира, который проходил с 13 по 15 сентября 2019 года в столице Франции городе Париже.

Воспитанники владимирской СШОР по спортивной гимнастике им. Толкачева завоевали золотую, две серебряные и бронзовую медали этапа Кубка мира, который проходил с 13 по 15 сентября 2019 года в столице Франции городе Париже.Анастасия Агафонова, обойдя соперниц из Украины, стала лучшей в упражнениях на бревне. Также владимирская гимнастка выиграла серебряную медаль на разновысоких брусьях.Владимирец Кирилл Прокопьев стал вторым в упражнениях на коне и третьим — в вольных упражнениях.В общей сложности в этапе Кубка мира по спортивной гимнастике приняли участие спортсмены из 40 стран мира. В состав российской сборной вошли шесть человек, пять из которых владимирские гимнасты Анастасия Агафонова, Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Николай Куксенков и Александр Карцев.