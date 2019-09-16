Мужчина вернулся к полноценной жизни

Мужчина вернулся к полноценной жизниЧерез 1,5 года после оперативного лечения во Владимирском областном онкологическом диспансере у пациента с четвертой стадией рака гортаноглотки отмечают ремиссию. Мужчина вернулся к полноценной жизни, сообщают в департаменте здравоохранения.В феврале 2018 года мужчина поступил в онкодиспансер с опухолью размером 15х8 сантиметров и обширными метастазами в лимфатические узлы шеи.Хирург Алексей Данилов решил провести расширенную лимфаденэктомию с реконструктивно-пластической хирургией. Мужчине удалили опухоль с окружающими тканями от челюсти до ключицы. Образовавшийся дефект восполнили тканью, которую взяли с передней грудной стенки пациента. Операция длилась 5,5 часов.Затем мужчине провели курс химиолучевой терапии, благодаря которому получилось излечить первичную опухоль гортаноглотки.Подобные высокотехнологичные операции стали выполнять в Областном клиническом онкологическом диспансере с 2016 года. В 2019 году уже выполнили 65 высокотехнологичных операций с применением технологий реконструктивно-пластической хирургии, и с каждым годом число таких операций растет.