Представительница Владимирской области Анастасия Хомячкова выиграла Кубок Европы, проходивший 14-15 сентября в чешском городе Карловы Вары.

Представительница Владимирской области Анастасия Хомячкова выиграла Кубок Европы, проходивший 14-15 сентября в чешском городе Карловы Вары. В соревнованиях участвовало более 100 спортсменов из 14 европейских стран.Студентка ВлГУ Анастасия Хомячкова выступала в весовой категории «До 72 кг». Спортсменка тренируется во Владимирской школе самбо им. Е.В. Чичваркина у Юрия Сенюкова.Другой воспитанник этой спортшколы Антон Коновалов выиграл золотую медаль чемпионата ФСИН России по самбо в весовой категории «До 90 кг». Эти соревнования проходили с 9 по 13 сентября в Екатеринбурге. В турнире участвовало 55 команд, объединивших 600 борцов из 48 территориальных органов ФСИН России и 7 ведомственных вузов, сообщает пресс-служба администрации области