Сегодня в Казани стартует чемпионат России высшей лиги "А". В ней теперь выступает и волейбольный клуб "Владимир".

Сегодня в Казани стартует чемпионат России высшей лиги "А". В ней теперь выступает и волейбольный клуб "Владимир".Победа в чемпионате среди мужских команд лиги "Б" придает сил - подчеркивает начальник клуба Андрей Булгаков. "Владимирцы" нашли спонсоров и в новом сезоне отправились на повышение. В лиге "А" конкуренция сильнее и бюджеты других команд больше в разы. Задача на сезон 2020-го года - закрепиться на новом месте. Первый матч наши спортсмены сыграют в октябре на выезде в Ярославле. Соперником будет клуб "Ярославич" - участник суперлиги прошлого года. Два домашних поединка намечены на февраль 2020-го года. Однако, зал в спортцентре на улице Мира, в котором сейчас тренируется команда, не соответствует нормативам лиги. Поэтому домашние встречи пройдут не в областном центре, а в Коврове, в новом ФОКе "Молодежный".