Известный владимирский актёр, режиссёр и театральный педагог Владимир Лаптев прошёл "слепое прослушивание" проекта "Голос 60+"

Известный владимирский актёр, режиссёр и театральный педагог Владимир Лаптев прошёл "слепое прослушивание" проекта "Голос 60+".Владимир Георгиевич Лаптев хорошо известен поклонникам театра и кино. За его плечами - около сотни постановок в театрах России и зарубежья, 3 сотни ролей в кино. Совместные работы с такими мастерами как Василий Шукшин, Алексей Баталов и Михаил Ульянов. В 2014 году заслуженный артист Эстониивернулся в актерский состав Владимирского академического театра драмы. По собственному признанию, артист поет с детства и всегда мечтал попробовать себя в новом для себя жанре - эстраде.