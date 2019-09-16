Борец впервые в истории нашего региона завоевал титул победителя этого турнира

Борец впервые в истории нашего региона завоевал титул победителя этого турнираАбуязид Манцигов, представляющий Владимирскую область, стал обладателем золотой медали чемпионата мира по спортивной борьбе, который сейчас проходит в столице Казахстана Нур-Султане. Спортсмен впервые в истории нашего региона завоевал титул победителя этого турнира.Чемпионат мира по спортивной борьбе включает в себя соревнования по греко-римской, вольной, а также женской борьбе. Абуязид Манцигов победил в состязаниях по греко-римской борьбе в весе «До 72 килограмм», уверенно выиграв 5 схваток с соперниками из Кореи (0:9), Болгарии (0:6), Армении (0:4), Венгрии (0:8), Узбекистана (0:9). Всего в этой весовой категории выступали 25 спортсменов.