Матч закончился со счетом 2:1

Матч закончился со счетом 2:1Футбольная команда «Торпедо-Владимир» обыграла московский клуб «Локомотив-Казанка» в матче Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад». Итоговый счет матча - 2:1.Счет открыла команда черно-белых. Первый гол забил Дмитрий Хохлов. Далее москвичи сравняли шансы на победу. Однако решающий гол для «Торпедо» забил Александр Мясников.Следующий матч владимирская команда проведет 21-го сентября с клубом «Знамя Труда» из города Орехово-Хуево.