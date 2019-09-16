Владимирское "Торпедо" на домашнем стадионе одержало победу в матче девятого тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад»

Владимирское "Торпедо" на домашнем стадионе одержало победу в матче девятого тура ОЛИМП - Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад», соперником владимирской команды был клуб «Локомотив-Казанка» из Москвы. Счёт в матче на 5 минуте открыл Дмитрий Хохлов, на 33 минуте гости сравняли счёт отметился Титков Николай, финальный счёт в матче установил Александр Мясников на 84 минуте. Итог 2:1 в пользу нашей команды. Следующую игру черно-белые проведут на выезде с "Знамя Труда" из Орехово-Зуево 21 сентября.