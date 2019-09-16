Личность предполагаемого злоумышленника уже установили

Личность предполагаемого злоумышленника уже установилиНочью с 14 на 15 сентября неизвестный хулиган повредил около 20 припаркованных автомобилей в микрорайоне Доброе. Злоумышленник без раздумий разбивал лобовые стекла, зеркала, пинал корпуса машин ногами.В соцсетях пишут, что мужчина разбивал автомобили, следуя от Глобуса до улицы Коммисарова. Как рассказали очевидцы, хулигана задержали водители такси и случайный прохожий.Как в УМВД по Владимирской области сообщили, что на данный момент в полицию поступило более 10 сообщений о поврежденных машинах.Личность предполагаемого злоумышленника установили. По факту инцидента проводится проверка.