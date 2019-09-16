Она посвящена 100-летию нашего знаменитого поэта-песенника Алексея Фатьянова и 75-летию региона.

ВоВладимире сегодня открылась областная выставка Владимирского отделения Союза художников России. Она посвящена 100-летию нашего знаменитого поэта-песенника Алексея Фатьянова и 75-летию региона.На этот раз свои произведения -их около трехсот - представили 144 владимирских автора. Их число значительно больше, чем на предыдущей областной выставке. По словам Дмитрия Холина - председателявладимирского отделения Союза художников, в этом году очень много работ молодых живописцев и графиков. В Союз вливаются новые силы.Холин советует обратить вниманиена работы молодого живописца Вадима Левахина. Он в этом году главный претендент на областную премию. Особое внимание- произведениям мэтров. Народных художников Владимира Рузина, Михаила Изотова, Адольфа Курилова. На почётном месте - работы патриархаВладимирской школы живописи, недавно ушедшего народного художника Валерия Кокурина. Помимо живописи и графикипредставлены скульптура, иконопись, декоративно-прикладное творчество.Дмитрий Холин, председатель Владимирского отделения Союза художников России: "Фатьянов всегда молод, какпоэт-песенник у него были лирические произведения, вот и песни лирические они как-то созвучны с творчеством владимирских художников".Вера Куликова