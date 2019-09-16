На Владимирскую область надвигается холодный арктический циклон. Метеорологи предупреждают о сильном ветре - до 18 м/с. В регионе объявлен "желтый уровень" опасности. В ночь на пятницу возможны заморозки до -1

На Владимирскую область надвигается холодный арктический циклон. Метеорологи предупреждают о сильном ветре - до 18 м/с. В 33 регионе объявлен "желтый уровень" опасности. В ночь на пятницу возможны заморозки до -1.