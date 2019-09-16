За 8 месяцев 2019 года во Владимирской области произошло 70 ДТП с участием велосипедистов, из которых погибли 5 человек.

Инспекторы УГИБДД УМВД России по Владимирской области провели профилактический рейд на пересечении проспекта Ленина и улицы Офицерская в областном центре. Цель мероприятия – пресечение нарушений ПДД велосипедистами.Несмотря на регулярные напоминания о важности соблюдения правил дорожного движения, не все водители двухколесного транспорта строго их соблюдают.Во время рейда инспекторы проводили беседы с велосипедистами, напоминали им о требованиях правил дорожного движения, применении средств защиты при управлении двухколесным транспортом.Справочно:По данным Госавтоинспекции, за 8 месяцев 2019 года во Владимирской области произошло 70 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, в которых погибли 5 человек.Причинами этих аварий стали такие нарушения, как несоблюдение очередности проезда, нарушение правил перестроения, неправильный выбор дистанции, а также проезд на велосипеде через пешеходный переход.Правилами дорожного движения Российской Федерации установлены три основные категории велосипедистов:1. Велосипедисты в возрасте старше 14 лет;2. Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет;3. Велосипедисты в возрасте до 7 лет.При этом, для каждой возрастной категории велосипедистов – свои правила!Велосипедисты старше 14 лет должны двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Также допускается езда по правому краю дороги, если нет обустроенных дорожек, а габаритная ширина транспортного средства не превышает одного метра. При отсутствии возможности разрешается передвижение по обочине и тротуару.Велосипедисты в возрасте от 7 до 14 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют надевать средства защиты, в частности, шлем, налокотники, наколенники и т. д. Для того, чтобы быть заметным на дороге, также следует надеть яркую одежду со светоотражающими элементами.