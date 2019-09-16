Сотрудники Россельхознадзора уничтожили партию горшечных хризантем, привезенных из
Нидерландов в комбинат "Тепличный".
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили партию горшечных хризантем, привезенных из
Нидерландов в комбинат "Тепличный". Специалисты выявили в цветах -
западный цветочный (калифорнийский) трипс.
Это карантинный вредитель овощных культур и цветочно-декоративных растений, помимо прямых повреждений наносит вред растениям в качестве переносчика опасных вирусных заболеваний. Поэтому он потенциально опасен для всех объектов закрытого грунта, в том числе тепличных хозяйств. В соответствии с действующим фитосанитарным законодательством под контролем специалистов Управление Россельхознадзора партия уничтожена путем сжигания.