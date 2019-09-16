Тело обнаружено в сточной канаве, рядом с ТЦ "Ивановские мануфактуры".
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2019-vo-vladimire-v-rajone-pekinki-obnaruzhen-trup-muzhchiiny.html" target="_blank">Во Владимире, в районе Пекинки обнаружен труп мужчиины</a> - Тело обнаружено в сточной канаве, рядом с ТЦ "Ивановские мануфактуры".
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2019-vo-vladimire-v-rajone-pekinki-obnaruzhen-trup-muzhchiiny.html]Во Владимире, в районе Пекинки обнаружен труп мужчиины[/url] - Тело обнаружено в сточной канаве, рядом с ТЦ "Ивановские мануфактуры".