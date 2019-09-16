Эти кадры прислали наши мобильные репортёры.

Эти кадры прислали наши мобильные репортёры. Переход на улице Гагарина к больнице скорой помощи во Владимире. Водители без зазрения совести едут, в то время как пешеходам уже горит зеленый свет, и они - в том числе и дети, уже начали движение по "зебре".