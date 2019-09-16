Площадкой для праздника стала усадьба Храповицкого - страстного любителя охоты.

Площадкой для праздника стала усадьба Храповицкого - страстного любителя охоты.От самоедов, выведенных для охоты зимой , до следопытов-спаниелей. На первый охотничий фестиваль в Муромцево многие пришли с четвероногими друзьями. Собаки стали особыми участниками праздника: показательная конная охота с русскими борзыми, парад охотничьих пород собак.Александр Бычков, участник фестиваля: "Это дойч-дратхаатр - жесткошерстная легавая собака. Он выведен для охоты на дичь. Универсальная собака. Он способен по кровяному следу парнокопытных выслеживать."Организовал праздник Владимиро-Суздальский музей- заповедник в честь дня охотника, который отмечается в России во вторую субботу сентября. С давних времен охота была страстным увлечением и главным промыслом русского человека. Джигитовка на лошадях, традиционное охотничье блюдо шулюм - гости фестиваля могли погрузиться в атмосферу охоты начала ХХ века. Тогда во Владимирской губернии существовало 8 охотничьих обществ.Валерий Кузенков, заслуженный работник охотничьего хозяйства России: "Народ хочет охотится, хочет получать удовольствие. Я еще раз говорю: это культура нашего народа, охота и рыбалка, рыболовство, оно заложено в генотипе каждого россиянина. Мы живем лесом, мы собираем грибы, ягоды."Площадкой фестиваля недаром выбрали усадьбу Владимира Храповицкого. Хозяин поместья был большим любителем охоты , с радостью принимал гостей в своем охотничьем домике. Проведение охотничьего фестиваля здесь - второе дыхание заброшенной усадьбы.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: "Я клятвенно заявляю, что фестиваль будет . А вот каким он будет - тут надо уже постараться. Самое главное, что у руководства района есть огромное желание в этом участвовать и помогать. Вот без понимания, что вместе, только вместе, можно сделать что-то стоящее - ничего никогда не получается."На первый охотничий фестиваль приехали более тысячи человек со всей области. Светлана Мельникова уверена, на туристической карте региона появилась новая точка. Но чтобы она стала более яркой и заметной , нужно еще много сделать . Так что музей тоже открывает охоту - на смелые замыслы и оригинальные идеи.Ольга Павловская, Максим Котов. Вести-Владимир.