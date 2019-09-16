Площадкой для праздника стала усадьба Храповицкого - страстного любителя охоты.
Площадкой для праздника стала усадьба Храповицкого - страстного любителя охоты.
От самоедов, выведенных для охоты зимой , до следопытов-спаниелей. На первый охотничий фестиваль в Муромцево многие пришли с четвероногими друзьями. Собаки стали особыми участниками праздника: показательная конная охота с русскими борзыми, парад охотничьих пород собак.
Александр Бычков, участник фестиваля: "Это дойч-дратхаатр - жесткошерстная легавая собака. Он выведен для охоты на дичь. Универсальная собака. Он способен по кровяному следу парнокопытных выслеживать."
Организовал праздник Владимиро-Суздальский музей- заповедник в честь дня охотника, который отмечается в России во вторую субботу сентября. С давних времен охота была страстным увлечением и главным промыслом русского человека. Джигитовка на лошадях, традиционное охотничье блюдо шулюм - гости фестиваля могли погрузиться в атмосферу охоты начала ХХ века. Тогда во Владимирской губернии существовало 8 охотничьих обществ.
Валерий Кузенков, заслуженный работник охотничьего хозяйства России: "Народ хочет охотится, хочет получать удовольствие. Я еще раз говорю: это культура нашего народа, охота и рыбалка, рыболовство, оно заложено в генотипе каждого россиянина. Мы живем лесом, мы собираем грибы, ягоды."
Площадкой фестиваля недаром выбрали усадьбу Владимира Храповицкого. Хозяин поместья был большим любителем охоты , с радостью принимал гостей в своем охотничьем домике. Проведение охотничьего фестиваля здесь - второе дыхание заброшенной усадьбы.
Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: "Я клятвенно заявляю, что фестиваль будет . А вот каким он будет - тут надо уже постараться. Самое главное, что у руководства района есть огромное желание в этом участвовать и помогать. Вот без понимания, что вместе, только вместе, можно сделать что-то стоящее - ничего никогда не получается."
На первый охотничий фестиваль приехали более тысячи человек со всей области. Светлана Мельникова уверена, на туристической карте региона появилась новая точка. Но чтобы она стала более яркой и заметной , нужно еще много сделать . Так что музей тоже открывает охоту - на смелые замыслы и оригинальные идеи.
Ольга Павловская, Максим Котов. Вести-Владимир.