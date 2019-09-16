Несмотря на юный возраст, девочки уже сейчас проявляют активную гражданскую позицию.

Пятничный учебный день необычно начался для учеников Судогодской средней общеобразовательной школы №2 Владимирской области. В гости к ребятам пришли сотрудники ОМВД России по Судогодскому району. Полицейские прибыли, чтобы выразить благодарность ученицам 3 и 4 класса, которые накануне нашли чужой телефон и принесли его в отдел полиции.10 сентября подруги Софья Кондратьева, Алекса Пушкарева, Дарья Самарская во время прогулки вошли в подъезд дома. Поднимаясь по лестнице, девочки увидели мобильный телефон. Не зная, кому принадлежит гаджет, школьницы, вспомнившие из бесед с сотрудниками полиции, что найденные вещи необходимо сдать в полицию, принесли телефон в Отдел. Уже через день полицейские установили собственника телефона.Вручая благодарности школьницам, сотрудники полиции отметили отзывчивость девочек и похвалили их за активную гражданскую позицию, отметив важность участия каждого, даже самого юного жителя страны в защите правопорядка.