Межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем с учетом традиций стран и их истории, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Противоположные подходы разрушают, а не сближают народы, уверен председатель нижней палаты. В качестве примера он привел мониторинг ПАСЕ в отношении России на наличие нескольких полов.
Межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем с учетом традиций стран и их истории, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Противоположные подходы разрушают, а не сближают народы, уверен председатель нижней палаты. В качестве примера он привел мониторинг ПАСЕ в отношении России на наличие нескольких полов.
Основной вопрос в рамках парламентской деятельности -
гармонизация законодательства, создание модельных законов. Об этом спикер
Госдумы заявил в ходе встречи с главой Сената Олий мажлиса Узбекистана Танзилой
Нарбаевой.
"У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединить
в этом вопросе, – противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальной
безопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", – конкретизировал
Володин.
Решать насущные проблемы необходимо с учетом традиций и
истории народов, уверен спикер. Примером противоположного подхода законодатель назвал
позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Володин напомнил о мониторинге организации в отношении
России на наличие нескольких полов и "защиты их интересов". При этом
традиции, культура и история страны игнорируются, возмутился Володин. Такой
подход председатель нижней палаты назвал "стыдобищей".
По его словам, это не сближает, а разрушает народы. "А
наши отношения отличаются толерантностью, мы понимаем страну, с которой мы
дружим, ее традиции, обычаи", – цитирует Володина .
Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володиным
прибыла в Узбекистан в понедельник, 16 сентября. Первым делом спикер с главой Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.
Стороны подписали соглашение о межпарламентском
сотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разных
областях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.