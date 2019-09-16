Межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем с учетом традиций стран и их истории, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Противоположные подходы разрушают, а не сближают народы, уверен председатель нижней палаты. В качестве примера он привел мониторинг ПАСЕ в отношении России на наличие нескольких полов.

Межпарламентские структуры должны заниматься решением насущных проблем с учетом традиций стран и их истории, подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин. Противоположные подходы разрушают, а не сближают народы, уверен председатель нижней палаты. В качестве примера он привел мониторинг ПАСЕ в отношении России на наличие нескольких полов.Основной вопрос в рамках парламентской деятельности -гармонизация законодательства, создание модельных законов. Об этом спикерГосдумы заявил в ходе встречи с главой Сената Олий мажлиса Узбекистана ТанзилойНарбаевой."У нас с вами много вызовов, которые должны нас объединитьв этом вопросе, – противодействие терроризму, наркотрафику, вопросы глобальнойбезопасности. Если говорить о Европе, то вопросы миграции", – конкретизировалВолодин.Решать насущные проблемы необходимо с учетом традиций иистории народов, уверен спикер. Примером противоположного подхода законодатель назвалпозицию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).Володин напомнил о мониторинге организации в отношенииРоссии на наличие нескольких полов и "защиты их интересов". При этомтрадиции, культура и история страны игнорируются, возмутился Володин. Такойподход председатель нижней палаты назвал "стыдобищей".По его словам, это не сближает, а разрушает народы. "Анаши отношения отличаются толерантностью, мы понимаем страну, с которой мыдружим, ее традиции, обычаи", – цитирует Володина .Напомним, делегация Госдумы во главе с Вячеславом Володинымприбыла в Узбекистан в понедельник, 16 сентября. Первым делом спикер с главой Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжоном Исмоиловым.Стороны подписали соглашение о межпарламентскомсотрудничестве. Договор укрепит отношения между Москвой и Ташкентом в разныхобластях, представляющих взаимный интерес, уверены законодатели двух стран.