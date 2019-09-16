Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о целях совместной работы парламентов Узбекистана и России. Он отметил, что перед ними стоит задача по гармонизации законодательства двух стран.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о целях совместной работы парламентов Узбекистана и России. Он отметил, что перед ними стоит задача по гармонизации законодательства двух стран.У России и Узбекистана есть общие вызовы,которые страны могут преодолеть только сообща, заметил спикер нижней палаты парламента. В частности, это касается миграционных проблем, а также борьбы с наркотрафиком и терроризмом.Это обстоятельство ставит задачу по поиску законодательных решений этих вопросов. "Когда речь идет о парламентском измерении, самое главное – нам необходимо думать о модельных законах и гармонизации законодательства", – цитирует "Sputnik Узбекистан" Вячеслава Володина.Спикер нижней палаты парламента добавил, что отношения между двумя странами стали динамично развиваться. Так, всего за два – три года прошли 11 межпарламентских встреч. В 2018 году товарооборот увеличился на 21,2% и достиг отметки в 4,4 миллиарда долларов. "Вместе с этим ставится задача выйти на показатель в десять миллиардов", – подчеркнул Володин."Россия является страной номер один по инвестициям в Узбекистан", – напомнил спикер Госдумы.Председатель нижней палаты парламента отметил, что Россия занимает вторую строку после Китая в списке стран по объему товарооборота. При этом разница между первым и вторым местом составляет всего 2%.Володин подчеркнул, что крайне важно обеспечить развитие отношений стран на законодательном уровне. Парламентарии ставят перед собой задачу активизировать межпарламентское сотрудничество. Госдума и Законодательная палата Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве."Это необходимо, чтобы перейти к конкретным формам работы", – рассказал Володин.В соответствии с соглашением профильные комитеты будут более тесно выстраивать свою работу. Парламенты смогут создавать структуры, нацеленные на решение конкретных задач. Речь идет о создании комиссии высокого уровня – подобные форматы уже действуют между Госдумой и парламентами Китая, Ирана, Казахстана, Франции – всего таких комиссий более десятка.