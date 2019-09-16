"Владимир - начало великой Руси" - межрегиональная научно-практическая конференция с таким названием прошла сегодня в опорном университете в рамках фестиваля "Русский мир".

"Владимир - начало великой Руси" - межрегиональная научно-практическая конференция с таким названием прошла сегодня в опорном университете в рамках фестиваля "Русский мир".Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: "В рамках опорного вуза у нас есть стратегический проект под названием "Владимир на Клязьме - духовная опора России".Очень важно, чтобы студенты могли услышать такие профессиональные доклады и с одной стороны - с точки зрения истории, с точки зрения практики, с точки зрения перспективы".Фестиваль "Русский мир" во Владимире продлится три дня. Его основная задача - возрождение интереса к русской идентичности. На завтра запланирована ещё одна встреча митрополита и почётных гостей фестиваля с молодёжью. Речь пойдет о взаимосвязи духовного и физического воспитания человека. А сразу после - торжественное открытие фестиваля в Суздале. В выходные состоится спортивный праздник на Театральной площади - владимирские и московские атлеты будут выступать в традиционных видах спорта. "Русский мир" - это первое мероприятие, которое проводит владимирское отделение всемирного русского народного собора, созданного весной этого года. Фестиваль посвящен Владимиру как духовному центру и князю Андрею Боголюбскому.Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон: "Именно он перенес сюда и Владимирскую икону, и сам переехал, будучи уроженцем Суздаля - не остался в Киеве, переехал сюда во Владимир ивы сами знаете, что с этого момента начинается строительство великой России".Екатерина Максимова