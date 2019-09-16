В администрация Вязниковского района подписали контракт о модернизации уличного освещения

Администрация Вязниковского района и акционерное общество «Мосэнергосбыт» подписали контракт о модернизации уличного освещения в Вязниках.Для этого будут использоваться современные энергсберегающие фонари. Ожидается, что нове светильники снизят расходы местного бюджета на уличное освещение. Особая форма заключенного со столичным подрядчиком договора - энергосервисный контракт- подразумевает, что затраты инвестора будут возмещаться за счет достигнутой экономии.«Мосэнергосбыт» установит в МО «Город Вязники» порядка 2500 светодиодных фонарей. Стоимость работ оценивается примерно в 40 млн. рублей.Новые фонари появятся практически на всех вязниковских улицах, а также в поселках и деревнях, входящих в состав муниципального образования. Сейчас, по информации подрядчика, светильники находятся в производстве.