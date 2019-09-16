Телеведущей подарили на свадьбу 13 сентября сертификат
в элитный роддом. Ксения Собчак прокомментировала презент на своей странице в
Инстаграм.
Телеведущей подарили на свадьбу 13 сентября сертификат
в элитный роддом. Ксения Собчак прокомментировала презент на своей странице в
Инстаграм.
Одним из подарков стал сертификат в "Лапино", где рожают многие
знаменитости. Ксения Собчак и сама родила там сына Платона от своего экс-супруга
Максима Виторгана.
Примечательно, что незадолго
до свадьбы с режиссером Констанитином Богомоловым в Сети появились слухи о том,
что звезда ждет второго ребенка. Однако теперь она окончательно развеяла все
домыслы. "Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательно
воспользуюсь", – заявила Ксения Собчак, комментируя презент.
Напомним, Ксения Собчак
и Константин Богомолов поженились через год после судьбоносной встречи в
сентябре прошлого года. А познакомились знаменитости еще пять лет назад в эфире
программы на радио. Тогда, по признанию Ксении Собчак, во время интервью режиссер
показался ей очень умным, но ужасно скучным.
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