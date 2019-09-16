Телеведущей подарили на свадьбу 13 сентября сертификат в элитный роддом. Ксения Собчак прокомментировала презент на своей странице в Инстаграм.

Телеведущей подарили на свадьбу 13 сентября сертификатв элитный роддом. Ксения Собчак прокомментировала презент на своей странице вИнстаграм.Одним из подарков стал сертификат в "Лапино", где рожают многиезнаменитости. Ксения Собчак и сама родила там сына Платона от своего экс-супругаМаксима Виторгана.Примечательно, что незадолгодо свадьбы с режиссером Констанитином Богомоловым в Сети появились слухи о том,что звезда ждет второго ребенка. Однако теперь она окончательно развеяла вседомыслы. "Пока мне не надо, но когда-нибудь, тьфу-тьфу-тьфу, обязательновоспользуюсь", – заявила Ксения Собчак, комментируя презент.Напомним, Ксения Собчаки Константин Богомолов поженились через год после судьбоносной встречи всентябре прошлого года. А познакомились знаменитости еще пять лет назад в эфирепрограммы на радио. Тогда, по признанию Ксении Собчак, во время интервью режиссерпоказался ей очень умным, но ужасно скучным.Материал дополняется