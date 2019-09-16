За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 ДТП, в которых 8 человек погибли и более 60 получили травмы.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 49 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 8 человек погибли и 62 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 11 детей. Зарегистрировано 5 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 366 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 80 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Александровский районПо предварительной информации, 10 сентября 2019 г. около 06:10 на 8 км автодороги «Александров-Б.Каринское-Струнино» 22-летний водитель автомобиля «Митсубиси-Лансер», двигаясь в сторону города Александров, при прохождении правого поворота допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, пассажир 2002 г.р., пассажир 2000 г.р. госпитализированы с травмами разной степени тяжести, пассажир 1996 г.р. от полученных травм скончался на месте происшествия.г. ВладимирПо предварительной информации, 10 сентября 2019г. около 14:10 напротив дома 52 по улице Горького в городе Владимир 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21011» допустил столкновение с движущимся впереди и осуществляющим поворот налево автомобилем «Датсун-Ондо» под управлением водителя 1982 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель, 19-летний пассажир и 18-летний пассажир направлены на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 12 сентября 2019 г. около 12:50 на 26 км автодороги «Никулино–Воровского–Мошок» 42-летний водитель автомобиля «ВАЗ – 21124» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мазда - ВТ50» под управлением водителя 1970 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 19-летний пассажир автомобиля «ВАЗ – 21124» направлены на амбулаторное лечение.Гусь-Хрустальный районПо предварительной информации, 14 сентября 2019г. около 08:55 на 42 км автодороги «Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума» 46-летний водитель автомобиля «Ситроен-С8» допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения где совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21074» под управлением 69-летнего водителя, который двигался во встречном прямом направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21074» от полученных травм скончался на месте происшествия.Вязниковский районПо предварительной информации, 15 сентября 2019 г. около 06:30 на 270 км автодороги М-7 «Волга» 46-летний водитель автомобиля «Рено-Колеос» при движении в правой полосе в сторону города Москва, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Скания» с полуприцепом «Кроне» под управлением 49-летнего водителя, после чего автомобиль «Рено-Колеос» опрокинулся на проезжей части. В результате дорожно-транспортного происшествия 70-летний пассажир автомобиля «Рено-Колеос» от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.