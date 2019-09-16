Первый канал собрал близких, друзей и коллег Анастасии Заворотнюк. В студии Пусть говорят обсудили тревожные новости, которые появляются об артистке. Сейчас звезда сериала Моя прекрасная няня находится в реанимации одной из столичных клиник. У нее четвертая стадия рака мозга – глиобластома.

Первый канал собрал близких, друзей и коллег Анастасии Заворотнюк. В студии "Пусть говорят" обсудили тревожные новости, которыепоявляются об артистке. Сейчас звезда сериала "Моя прекрасная няня" находится вреанимации одной из столичных клиник. У нее четвертая стадия рака мозга –глиобластома.Фигурист Алексей Ягудин много лет дружит с актрисой и еесупругом Петром Чернышевым. По словам спортсмена, Анастасия Заворотнюк пересталавыходить на связь, не отвечает на сообщения и ее муж."В последнее время у меня не было контакта с Анастасией.Я писал ее мужу Петру Чернышеву, он не отвечал, сообщения не прочитаны", -рассказал Алексей Ягудин в студии "Пусть говорят"Фигурист сообщил, что живет в том же поселке, что иЗаворотнюк. Алексей отметил, что машина скорой помощи постоянно дежурила у домаАнастасии."Что касаетсяНасти, то мы живем в одном поселке уже много лет. Поскольку мы гастролируем вКрыму, Ялте этим летом, то мы редко бываем в Москве. Но летом я виделпрактически каждый день карету скорой помощи, которая дежурила у ее дома. Мы сдетьми прогуливаемся мимо ее дома. В то же время я видел Настю весной этогогода. Мы вместе участвовали в съемках пилотного выпуска одной из телепередач.Абсолютно нормально выглядела Настя, жизнерадостной, какой обычно и являлась",– рассказал Ягудин.Фигурист отметил, что после появления в СМИ информации о раке у Заворотнюк, сам пытался выяснить подробности. Ситуация так и не прояснилась."Потом мы пыталисьсвязаться вместе с Ильей Авербухом. Илья связался с Татьяной Навкой, человеком,который катается на льду с Чернышевым. Ответ короткий был. Глобально в двухсловах: "молимся". Я атеист, реальности смотрю в глаза. Если действительно, то,о чем пишут, о той серьезной проблеме, которая возможно сейчас присутствует, тоздесь без слов", – сказал Алексей Ягудин в сегодняшнем выпуске "Пусть говорят".Также на связь со студией вышел телеведущий Дмитрий Шепелев.Шоумен, гражданская супруга которого – певица Жанна Фриске – скончалась из-зарака мозга четыре года назад, посоветовал близким Анастасии Заворотнюк сделатьофициальное заявление. По словам телеведущего, это освободит семью артистки от хлопоти проблем в будущем."Семье Насти очень важно сейчас сделать то, что в свое времяне сделал я. Я не сделал официальное публичное заявление. Истории до страшного схожи, но в других деталях, в рождении ребенка, в молниеносности, но на этом всезаканчивается", – сказал Шепелев.В студии появилась сестра Жанны Фриске –Наталья. Родственница звезды отметила, что прекрасно понимает близких АнастасииЗаворотнюк, которые предпочитают не комментировать появляющиеся слухи."Благодаря тому, что мы рассказали нам много, кто помог,нашли врачей, нашли клинику. Но, когда Жанне стало плохо, нам захотелось, чтобынас оставили в покое", – отметила Наталья Фриске в студии .Сестра певицы рассказала также, что слухи о том, чтоЖанна делала ЭКО не соответствуют действительности. Фриске боролась сглиобластомой два года, хотя с таким диагнозом, по словам врачей, живут всреднем 11 месяцев. Певица держалась благодаря экспериментальному лекарству.