Трудно поверить, но Юлии Началовой нет с нами уже полгода. Сегодня, 16 сентября, родные и поклонники придут на могилу певицы, чтобы возложить цветы, зажечь свечи, почтить память. Первой же на столичном Троекуровском кладбище появилась подруга покойной – Алена Кравец.

Трудно поверить, но Юлии Началовой нет с нами уже полгода. Сегодня, 16 сентября, родные и поклонники придут на могилу певицы, чтобы возложить цветы, зажечь свечи, почтить память. Первой же на столичном Троекуровском кладбище появилась подруга покойной – Алена Кравец.Главная светская львица Москвы принесла на могилу огромный букет любимых Началовой роз. Она долго стояла у креста с фотографией любимой подруги и не могла сдержать слез."Мы часто пересекались с Юлечкой на разных мероприятиях, съемках, секретничали, хохотали, – рассказала "Дни.ру" Кравец. Я до сих пор не могу поверить, что ее нет – кажется, это страшный сон. Она часто мне снится, дает какие-то советы. А еще она очень просит меня помочь ее доченьке Вере – чтобы я поучаствовала в ее воспитании, помогла, поддержала, проследила бы, дала материнский совет".Но была еще одна – очень личная! – причина, которая привела Кравец на кладбище. "Я хочу переделать грудь – мой врач говорит, что стоящие сейчас импланты опасны – могут вызывать онкологические заболевания и даже приводить к летальному исходу, – вздыхает Алена. – А я знаю, что на могиле Юли происходят чудеса – помощи у нее просят страдающие сепсисом. диабетом и те, кто решился на вмешательство пластического хирурга. Вот и прошу поддержки и защиты".С кладбища Алена Кравец поехала в храм – заказала панихиду по подруге, отстояла служу, поставила свечку за упокой души Юлии Началовой. "Для меня это было очень важно, – пояснила Алена. – Я уверена, что Юленька нас слышит и видит, став нашим добрым ангелом-хранителем".