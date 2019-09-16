В Суздале побывали представители делегации ФИЖЕТ. Они оценили, как изменился город спустя треть века. В Суздале их принял Арт-отель "Николаевский посад

В Суздале побывали представители делегации ФИЖЕТ. Они оценили, как изменился город спустя треть века. В Суздале их принял Арт-отель "Николаевский посадВот он, туристический "Оскар". Золотое яблоко. Которое действительно на вес золота. В 1983-м международная премия впервые была вручена советскому городу. В борьбе за победу Суздаль обошёл авторитетных соперников - Париж и Прагу. Герой Труда России, почётный Президент Владимиро-Судальского музея-заповедника Алиса Аксёнова вспоминает:"На той знаковой церемонии, на главной площади города, "яблоку было негде упасть". Пришёл каждый."Для музейщиков, жителей Суздаля, всех, кто занят в сфере туризма, год 1983-ий стал новой точкой отсчёта. О Суздале узнали на всей планете.Алиса Аксёнова, почётный президент ВСМЗ: "Какой-то рубеж. К этому времени уже музей окреп, у нас уже экспозиций было много. Памятников много было приведено в порядок."Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: "Решение ФИЖЕТа о присуждении Суздалю "Золотого Яблока" это была достойная награда за беспрецедентные усилия государства, направленные на организацию грамотного туристического потока и на сохранение уникального наследия."Спустя 36 лет "туристический Оскар" представители делегации ФИЖЕТ осматривают в Крестовой Палате суздальского Кремля. Для них специально провели экскурсию. Именно федерация журналистов и писателей, пишущих о туризме, уже полвека вручает "Золотое яблоко". Наталия Тарасенко подчёркивает: решили узнать, как изменился Суздаль за эти годы, в том числе и с точки зрения туристической инфраструктуры. Принимал гостей туркомплекс Арт-отель "Николаевский посад"."Яркая звезда мирового туризма", город с богатым культурным наследием, и он по праву должен обладать этим призом". Так Суздале говорил бельгиец Жорж Оор, международный комиссар ФИЖЕТ. Древнему Суздалю 16-й по счёту международный приз вручили с формулировкой "За сохранение и реставрацию памятников культуры, использование их в интересах туризма и за создание туристского центра". Эксперты были единодушны.Наталия Тарасенко, член исполнительного комитета и директората FIJET: "Они пришли просто в восторг, они ничего подобного не видели. Они сказали, что они открыли для себя жемчужину, поэтому премия была дана."В составе делегации ФИЖЕТ - Владимир Новиков. Эксперт, писатель, автор нескольких книг, когда-то он возглавлял офис "Интуриста" в Италии. Шутит: " В Суздале был ещё в прошлом веке". В ФИЖЕТ вступил в 1974-ом.Уверен: изменения в историческом городе- масштабные.Владимир Новиков, действительный член FIJET Национальной Академии туризма: "Это большой успех и большое достижение Суздаля. Я надеюсь, что всё будет процветать и думаю, что этому способствовало и "Золотое яблоко".В Суздаль - за особой атмосферой. В удивительном городе время замедляет свой бег, уверен участник делегации ФИЖЕТ, журналист Валерий Буянов.Валерий Буянов, журналист, представитель делегации FIJET: "Он преподносит себя своей историей и культурой, своим неспешным бытом, своим повествованием жизни."Впервые в летописи - под именем "Суждаль" древний град был упомянут в 1024-м. А в 2024-м он официально отметит свое тысячелетие. Указ подписан Президентом. На пороге весомого исторического юбилея в будущее Суздаль смотрит уверенно. И остаётся всё тем же городом-сказкой. В обрамлении зелени лугов и пронзительной синевы. Неба цвета куполов Рождественского собора.Мария Платанюк, Александр Чернышёв. Вести-Владимир.