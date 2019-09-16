Завершился девятый фестиваль "Золотое кольцо". Культура и традиции разных стран, концерты по всей области. Но что происходило, когда занавес закрывался? Кто больше всего понравился
<a href="https://33live.ru/novosti/16-09-2019-za-kadrom-festivalya-zolotoe-kolco.html" target="_blank">За кадром фестиваля Золотое кольцо</a> - Завершился девятый фестиваль "Золотое кольцо". Культура и традиции разных стран, концерты по всей области. Но что происходило, когда занавес закрывался? Кто больше всего понравился
[url=https://33live.ru/novosti/16-09-2019-za-kadrom-festivalya-zolotoe-kolco.html]За кадром фестиваля Золотое кольцо[/url] - Завершился девятый фестиваль "Золотое кольцо". Культура и традиции разных стран, концерты по всей области. Но что происходило, когда занавес закрывался? Кто больше всего понравился