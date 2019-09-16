Завершился девятый фестиваль "Золотое кольцо". Культура и традиции разных стран, концерты по всей области. Но что происходило, когда занавес закрывался? Кто больше всего понравился

Завершился девятый фестиваль "Золотое кольцо". Культура и традиции разных стран, концерты по всей области. Но что происходило, когда занавес закрывался? Кто больше всего понравился мексиканцам и что исполняли итальянцы? За кулисы пробралась Нина Глизница.