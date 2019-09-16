Личность предполагаемого злоумышленника уже установили
Личность предполагаемого злоумышленника уже установили
Ночью с 14 на 15 сентября неизвестный хулиган повредил около 20 припаркованных автомобилей в микрорайоне Доброе. Злоумышленник без раздумий разбивал лобовые стекла, зеркала, пинал корпуса машин ногами.
В соцсетях пишут, что мужчина разбивал автомобили, следуя от Глобуса до улицы Коммисарова. Как рассказали очевидцы, хулигана задержали водители такси и случайный прохожий.
Как в УМВД по Владимирской области сообщили, что на данный момент в полицию поступило более 10 сообщений о поврежденных машинах.
Личность предполагаемого злоумышленника установили. По факту инцидента проводится проверка.