Недавно в Москве прошла свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. В рамках торжества журналистка исполнила эротический танец. Служители РПЦ остались недовольны такой выходкой и прокомментировали ситуацию.

Недавно в Москве прошла свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. В рамках торжества журналистка исполнила эротический танец. Служители РПЦ остались недовольны такой выходкой и прокомментировали ситуацию.Возмущение служителей бога вызвал тот факт, что после свадьбы молодые прибыли в храм на обряд венчания. В ходе религиозных мероприятий пара исповедовалась в грехах и принесла обещания, что более не будет предаваться греховной жизни. Последнее новоиспеченная семья сделала в письменном виде.Впрочем, развратный перфоманс на свадьбе не являлся для Собчак и Богомолова чем-то "недостойным". Девушка лихо отожгла, но навлекла на себя гнев родителей супруга и церковных служащих.Врио главы пресс-службы патриарха Владимир Легойда прокомментировал ситуацию:"Не думал, что вернусь к этой теме – свадьбе Собчак и Богомолова", – рассказал Легойда, – "Конечно, тот перфоманс, тот “свадебный танец”, видео которого еще имассово разошлось в интернете, мягко говоря, мало сочетается споведением пары, только что повенчавшейся в церкви"Он добавил, что священник, проводивший обряд, надеялся, что пара действительно начнет "правильную" жизнь. Тем не менее, эротическое выступление на собственном торжестве оказалось грехом. Владимир выразил сожаление по поводу недостойного поведения Собчак, издание Life.ru.В издании "Комсомольская правда" , что родители Богомолова тоже не оценили выступление невестки. Супружеская чета предпочла покинуть мероприятие, не дожидаясь торта.