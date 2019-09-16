Владимирская таможня выявила наркотики в посылке.

Сотрудники Владимирской таможни во взаимодействии с полицией пресекли канал незаконного перемещения наркотических веществ в международных почтовых отправлениях.– В адрес мужчины, проживающего в Александровском районе Владимирской области, из Украины пришла посылка, внутри которой находилось гашишевое масло, – пояснил заместитель начальника таможни Сергей Панин – Отправители из Львова спрятали наркотическое средство в пакетиках с кофе. Его общая масса составила более 10 грамм.В ходе доследственной проверки получатель посылки явился с повинной и в полном объеме признал свою вину. Владимирской таможней возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия. Сообщили в .