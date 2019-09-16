В столицу придет значительное похолодание. Показатели термометров опустят практически до зимних температур.

В столицу придет значительное похолодание. Показатели термометров опустят практически до зимних температур.Почти всю Европейскую часть России накроет гигантский северо-атлантический циклон. Он принесет с собой тучи и дожди, а также холодный воздух. Уже в конце этой недели может пройти ливень с вкраплениями снега.Главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковецрассказал журналистам, что еще стоит ожидать от переменчивой погоды. Он уточнил, что может выпасть снег, но, скорее всего, он сразу же растает."В тыловую часть циклона будут поступать полчища дождевых туч и новыепорции холодного воздуха арктического происхождения. В результате чеготемпературный фон окажется на пять градусов ниже климатической нормы истанет опережать календарь на 25 суток", – рассказал Тишковец в НСН.В понедельник погода еще будет соответствовать середине сентября. Столбики термометров окажутся на отметке в +15 днем и +1 ночью. Тем не менее, к пятнице температура упадет до +6 ... +11 днем. Ночью же значения будут стремиться к нулю, а в Подмосковье возможны заморозки, телеканал "Москва 24".Кроме того, жителей столицы предупредили о скачках атмосферного давления. Метеочувствительным людям порекомендовали внимательнее отнестись к своему здоровью."Атмосферное давление упадет и будет ниже нормы. Оно достигнет 734миллиметров ртутного столба и продержится на этой отметке до вторника", —рассказалаглавный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова "360".