Вот уже 10 лет помогают пристраивать животных. Волонтёрское объединение «Зоохелп» отмечает свой очередной день рождение. Встречают юбилей неравнодушные к беде братьев наших меньших,

Вот уже 10 лет помогают пристраивать животных. Волонтёрское объединение «Зоохелп» отмечает свой очередной день рождение. Встречают юбилей неравнодушные к беде братьев наших меньших, безусловно, вместе с четвероногими. ЖИВОЙ ЗВУК: Сейчас уже приятно гладит, приятно трогать, а когда я её подобрала у неё было всё в корках, была одна сплошная корка. У Елены на руках Серафима.