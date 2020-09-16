В этом году меры вакцинопрофилактики охватят более 830 тысяч жителей региона.

По данным на 15 сентября, вакцинацию от гриппа прошли более 38 тысяч жителей региона, в том числе более 2 тысяч детей. Поставить прививки можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления. В этом году меры вакцинопрофилактики охватят более 830 тысяч жителей региона – это 60 процентов населения области.Кроме того, владимирцы могут привиться в мобильном пункте. За 9 днейу гипермаркетавакцинацию от гриппа прошли более 2 тысячи жителей региона.Мобильная форма прививочной кампании организована с целью повышения доступности вакцинации и для удобства владимирцев.Вакцинация около «Глобуса» продлится до 18 октября включительно. Мобильный прививочный пункт работает в будние дни с 10.00 до 17.00, по субботам и воскресеньям – с 10.00 до 15.00. Иммунизация в мобильном комплексе проводится только для граждан, достигших 18 лет. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность.(Фото:Pixabay)