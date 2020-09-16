Новорожденного ребенка обнаружили на лавке возле одного из домов на улице Поселок Калинина в городе Люберцы Московской области. Младенца доставили в больницу. Личность женщины, бросившей ..

Новорожденного ребенка обнаружили на лавке возле одного из домов на улице Поселок Калинина в городе Люберцы Московской области. Младенца доставили в больницу. Личность женщины, бросившей дочь, удалось установить. Нерадивую мать доставили в полицию, передает сайт "". Ей оказалась 32-летняя местная жительница. В отношении произошедшего проводится проверка.