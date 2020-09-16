В России могут быть изменены сроки уплаты имущественных налогов. Депутаты комитета по бюджетной и налоговой политике областного ЗакСобрания предлагают внести изменения в налоговый кодекс,

В России могут быть изменены сроки уплаты имущественных налогов. Депутаты комитета по бюджетной и налоговой политике областного ЗакСобрания предлагают внести изменения в налоговый кодекс, и передвинуть сроки уплаты имущественных налогов с декабря на сентябрь. А то при нынешнем порядке уплаты налогов – в местных бюджетах в течение года нет необходимого объёма средств на первоочередные нужды.