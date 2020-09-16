Жители поселка, общественники и чиновники будут добиваться ликвидации свалки в Боголюбово через областную прокуратуру. Строительные отходы начали скапливаться вблизи реки Нерль на

Жители поселка, общественники и чиновники будут добиваться ликвидации свалки в Боголюбово через областную прокуратуру. Строительные отходы начали скапливаться вблизи реки Нерль на территории, которая принадлежит частному лицу. При этом сам собственник, несмотря на предписания чиновников, уверен, что никакой свалки на его владениях нет. О том, что на частной территории рядом с рекой Нерль сваливают строительные