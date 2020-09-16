Цель проекта - высадка деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.

Ежегодно сотрудники полиции Владимирской области принимают участие в проекте, инициированном Общероссийским экологическим движением «Зеленая Россия». Цель проекта - высадка 27 миллионов деревьев в память о каждом из погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.Накануне сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Муромский» совместно с представителями Совета ветеранов и общественного совета при МО МВД России «Муромский» и юными жителями города высадили деревья на территории подшефного детского дома. На ветви каждого дерева участники акции повязали георгиевскую ленточку – атрибут Дня Победы, одного из самых уважаемых праздников в нашей стране.Члены общественного совета и ветераны отметили, что проект объединяет разные поколения, становится своеобразной эстафетой памяти о подвигах тех, кто защитил Родину от врага.К проекту «Лес Победы» присоединились полицейские Меленковского района. Совместно с сотрудниками лесничества правоохранители высадили несколько десятков деревьев, символизирующих память о павших в борьбе с фашизмом.