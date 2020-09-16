В Москве объяснили рост случаев заражения коронавирусом. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале Дни.ру.

В Москве объяснили рост случаев заражения коронавирусом. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".За последние сутки в нашей стране выявили 5 529 зараженных коронавирусом. В Москве зафиксировано 730 инфицированных. Всего в России коронавирусом за время эпидемии заразились 1,073 миллиона человек, вылечились свыше 884 тысяч заболевших.Рост числа заразившихся коронавирусом в Москве связан с наращиванием объемов тестирования и увеличившейся осенью активностью горожан, отметили в мэрии столицы. Ежедневно в городе делают около 60 тысяч тестов на COVID-19, кроме того, число пассажиров общественного транспорта увеличилось на шесть миллионов.В Москве не станут вводить дополнительные ограничения в связи с коронавирусом, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Текущих санитарных мер хватает, их нужно соблюдать, сказал градоначальник. В ближайшие месяцы он ожидает управляемую эпидемиологическую ситуацию.Каждый седьмой доброволец, участвовавший в испытаниях российской вакцины от коронавируса, испытывал легкие побочные эффекты – повышение температуры и слабость, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Это нормально, так и должно быть, сказал руководитель ведомства.В пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса примут участие депутаты Госдумы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Коронавирусом в мире заразились свыше 29,1 миллиона человек. К настоящему моменту вылечились более 927 тысяч пациентов. На первом месте по числу зараженных по-прежнему США – там выявлено 6,35 миллиона инфицированных.Человечество не сможет произвести достаточное количество вакцины от коронавируса до 2024 года, заявили в Индийском институте сывороток. Там отметили, что если препарат будет состоять из двух компонентов, то для удовлетворения потребностей населения планеты понадобится 15 миллиардов доз вакцины.Коронавирус в МосквеЗаболели – 272 523Умерли – 5 006Выздоровели – 231 483Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 073 849Умерли – 18 785Выздоровели – 884 305Коронавирус в миреЗаболели – 29 100 990Умерли – 927 380Выздоровели – 18 320 833Статистика коронавируса в России и мире на 16 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква272 5235 006231 483Россия1 073 84918 785884 305США6 560 534182 6702 700 059Весь мир29 100 990927 38018 320 833Коронавирус сегодня | | || | | |