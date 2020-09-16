Специалисты магазина oMatras.ru, который специализируется на продаже спальных товаров, представили рейтинг лучших матрасов бюджетной ценовой категории. В основе рейтинга – статистика продаж матрасных изделий за 2019 год.

Специалисты магазина , который специализируется на продаже спальных товаров, представили рейтинг лучших матрасов бюджетной ценовой категории. В основе рейтинга – статистика продаж матрасных изделий за 2019 год.ТопперыТонкие матрасы или топперы – категория спальных товаров, спор на которые заметно вырос в последние несколько лет. Топперы практичны, их удобно хранить, они оптимально подходят для обустройства сезонного, временного или гостевого спального места.По данным магазина, в прошлом году чаще других потребители выбирали топпер повышенной жесткости Stories Cocos размером 200x200 сантиметров и недорогой Lonax LX-5 на основе искусственного латекса размером 200x230 сантиметров.Детские матрасыВ категории детских матрасов в лидеры экспертного рейтинга вышла продукция фабрики "Орматек": Sleepy Print, недорогой матрас с гипоаллергенным чехлом без пружин, на основе искусственного латекса и коксовой прослойки.Другой бюджетный детский матрас в рейтинге – Corretto Bambino Light, доступная модель на основе зависимого пружинного блока и искусственного латекса с чехлом из ткани "поликотон". Выдерживает нагрузку до 90 кг, предназначен для подростков.Взрослые матрасыВ рейтинг взрослых недорогих матрасов по версии oMatras.ru вошли 5 моделей. Во-первых, это беспружинный матрас от Dreamline – Dreamroll Eco Hard на основе кокосовой койры и искусственного аналога латекса. Чехол матраса – жаккард со специальной дышащей пропиткой.Еще один матрас от Dreamline – мягкий Easy Norma TFK на основе независимых блоков TFK, бикокоса и пены ППУ, с комфортным трикотажным чехлом.Из этой же ценовой категории – модель от Matello, Sport Orlean. Матрас собран на основе блока независимых пружин S500 и жесткого кокосового наполнителя. Подходит тем, кто предпочитает спать на более жесткой поверхности. Популярный размер изделия – 200 на 200 сантиметров.Производитель "Аскона" вошел в рейтинг с моделью Balance Forma, матрасом на основе уже упомянутого блока пружин S500 и в меру упругого искусственного латекса. Специалисты рекомендуют покупать этот недорогой матрас сразу вместе с наматрасником. Востребованный размер модели также 200 на 200 см.В рейтинге бюджетных взрослых матрасов "Орматек" был представлен моделью Plain на основе независимого пружинного блока, ППУ наполнителя, с крепким и износостойким чехлом.