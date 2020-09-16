В Юрьевце на улице Ноябрьской загорелась крыша склада. Масштабный пожар пришлось тушить расчетам сразу нескольких пожарных частей города. К приезду сотрудников МЧС огонь распространился

В Юрьевце на улице Ноябрьской загорелась крыша склада. Масштабный пожар пришлось тушить расчетам сразу нескольких пожарных частей города. К приезду сотрудников МЧС огонь распространился на площади в 1600 квадратных метров. Горела деревянная обрешетка кровли. В чем причина пожара — сейчас устанавливают дознаватели МЧС. Для ликвидации возгорания пожарные привезли даже уникальную для Центрального федерального округа цистерну — ее иногда называют передвижным пожарным