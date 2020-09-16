Женщины внесли предоплату, но впоследствии директор компании под различными предлогами переносила сроки поездки, а затем перестала выходить на связь...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали женщину, подозреваемую в хищении крупной суммы денежных средств путем мошенничества», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В полицию поступило два заявления о мошенничестве. Потерпевшие сообщили, что в 2019 году обратились в одну из компаний по продаже туристических услуг на Семеновской набережной. Генеральный директор фирмы подобрала им путевки, после чего был заключен договор. Женщины внесли предоплату, но впоследствии директор компании под различными предлогами переносила сроки поездки, а затем перестала выходить на связь. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Октябрьской улице задержали подозреваемую – 47-летнюю ранее судимую жительницу столицы. Похищенными денежными средствами злоумышленница распорядилась по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной. Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60