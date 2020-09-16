Выяснилось, что его внучки живут в Вязниках.

Еще одно имя владимирского красноармейца восстановлено. Поисковики из Оренбурга обнаружили останки погибших советских солдат в ходе экспедиций на Вахте Памяти 2020-го года.Им удалось идентифицировать четверых военнослужащих, среди них уроженец Владимирской области - Антяшев Виктор Иванович 1905-го года рождения. Выяснилось, что его внучки живут в Вязниках. По телефону они поблагодарили командира оренбуржского поискового отряда "Гамаюн" Виталия Казакова за возвращение памяти о погибшем дедушке. Место гибели и захоронения Виктора Ивановича - Демянский район Новгородской области.