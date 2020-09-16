Губернатор заверил, что 30 из них точно будут построены.

В 2020 году во Владимирской области должны были построить 38 объектов сельского здравоохранения. Но пандемия COVID-19 не позволяет реализовать эти планы в полном объеме.- В 2020 году 30 фельдшерско-акушерских пунктов точно будут построены, – отметил Владимир Сипягин. – Это сейчас самая болевая точка здравоохранения. Именно поэтому в этом году мы передали часть функций по строительству ФАПов Департаменту строительства и архитектуры. Врачи должны лечить, а не строить.Также не пресс-конференции 15 сентября губернатор поднял вопросы муниципального здравоохранения. В том числе, подтвердил планы по строительству инфекционного корпуса Кольчугинской районной больницы в 2021-2022 годах. В этот же период должны начать строить детскую поликлинику в Муроме.