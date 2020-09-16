Губернатор Владимирской области лоббирует строительство Северного объезда.

Вопрос о статусе участка федеральной трассы, проходящей через Владимир, связан со строительством Северного объезда.Движение на Пекинке всегда напряженное, а на этом участке располагаются школы и детские сады. Губернатор считает, что разгрузить дорогу поможет строительство Северного обхода города Владимира. Тогда федеральные транспортные можно будет вывести из черты города, а выезды на Суздаль и Юрьев-Польский станут региональными.- Я полностью «за» строительство объезда и переход этого участка трассы на региональный уровень. Считаю, что с появлением этого объекта городу станет проще распределять потоки транспорта. Все транзитные машины пойдут на Южный и Северный объезды. Мной данный вопрос активно лоббируется на федеральном уровне, и я держу его на личном контроле. Эту задачу нужно доработать до конца, и я приложу для этого максимум усилий, – уточнил Владимир Сипягин.