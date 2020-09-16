В центре внимания – показания свидетелей обвинения. В Октябрьском райсуде слушается дело бывшего главврача ОКБ. Любовь Быкову обвиняют в получении взяток в крупном размере и

В центре внимания – показания свидетелей обвинения. В Октябрьском райсуде слушается дело бывшего главврача ОКБ. Любовь Быкову обвиняют в получении взяток в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, обвиняемая вступила в сговор с руководителями коммерческих организаций по поставке медоборудования по завышенным ценам. За что и получила взятку. Одного из руководителей фирмы, который,