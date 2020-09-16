В ходе обыска по месту проживания 24-летнего мужчины и 20-летней девушки был обнаружен и изъят 31 сверток с веществом неизвестного происхождения, общей массой 146 граммов...

В рамках проведения оперативно-профилактической операции сотрудники ОНК УВД по САО задержали двух подозреваемых в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере.В результате реализации оперативной информации сотрудники полиции на Левобережной улице задержали двух подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. В ходе обыска по месту проживания 24-летнего мужчины и 20-летней девушки был обнаружен и изъят 31 сверток с веществом неизвестного происхождения, общей массой 146 граммов. Согласно результатам проведенного исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон.Как установлено, наркотические средства предназначались для последующего незаконного сбыта через сеть Интернет путем незаконной розничной реализации посредством «тайниковых закладок» на территории парковых зон Северного административного округа города Москвы.Следственной частью СУ УВД по САО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению, покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении женщины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29