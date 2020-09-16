Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Из-за этого Батька не может укрепить свои позиции после выборов.

Евросоюз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси. Из-за этого Батька не может укрепить свои позиции после выборов.Поведение белорусского президента последнее время можно назвать крайне импульсивным. Александр Лукашенко стремится доказать всему миру, что в обозримом будущем он не планирует оставлять власть. Однако методы, которыми он пользуется для этого, показывают, что у последнего диктатора Европы сдают нервы.Политологи в один голос твердят, что единственный шанс Батьки остаться на посту лидера страны – это пойти на компромисс с Москвой и взять на себя определенные обязательства. Однако и этого будет мало.Недавно глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз не признает итоги недавних выборов в Белоруссии. Более того, до конца текущего месяца будут приняты персональные санкции в отношении окружения .Политолог Евгений Бень убежден, что политическая ситуация в стране из-за этого не претерпит каких-либо значительных изменений. При этом положение останется проблемным. У оппозиции по-прежнему нет способов изменить происходящее в свою пользу, считает эксперт.Бень подчеркнул, что у Брюсселя есть возможность ввести санкции. При этом, по всей вероятности, Евросоюз не будет торопиться переходить к решительным мерам.