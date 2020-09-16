По словам аудитора Счетной палаты, наша область входит в десятку регионов с наименьшей обеспеченностью населения врачами.

Счетная палата Владимирской области провела аудит эффективности использования бюджетных средств департаментом здравоохранения, направленных на кадровое обеспечение учреждений здравоохранения региона.По словам аудитора Счетной палаты, наша область входит в десятку регионов с наименьшей обеспеченностью населения врачами. Средняя обеспеченность врачами по России в 2018 году составляла 37,4 на 10 тысяч населения. В нашей области на 1 июня этого года количество врачей составило 3 762 человека при штатной численности почти 8 тысяч, среднего мед персонала - 10 813 человек при утвержденной штатной численности 18000. При этом фактически занято 81% ставок врачей и 89% ставок среднего медперсонала, что свидетельствует о высоком уровне совместительства, - сообщила Ольга Осадчая. Анализ показал, что превалирует доля врачей предпенсионного и пенсионного возрастов.Аудит показал, что отток медицинских кадров нивелирует все меры, предпринимаемые департаментом здравоохранения по привлечению работников. В итоге Счетная палата не смогла признать эффективной деятельность облздрава. В адрес департамента аудиторы направили письмо с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.Более подробно об итогах проверки расскажем в наших выпусках «Вестей». Не пропустите.