«Ростелеком» досрочно завершил во Владимирской области реализацию национальной программы «Цифровая экономика»

«Ростелеком» досрочно завершил во Владимирской области реализацию национальной программы «Цифровая экономика»«Ростелеком» в 2020 году досрочно завершил во Владимирской области реализацию национальной программы «Цифровая экономика». Специалисты цифрового провайдера проложили свыше 350 километров волоконно-оптических линий связи, обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 208 социально значимых объектов (СЗО) в 16 районах области. В 2019 году интернет был подключен на 169 объектах региона, проложено 260 километров оптики.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы досрочно закончили все плановые работы по госконтракту 2020 года. Более 200 социально значимых учреждений губернии подключены к интернету. Доступ в сеть появился в школах, пожарных частях, местных администрациях и в других учреждениях по всей области. Самая большая стройка — почти 270 километров оптоволокна — проведена для подключения 124 фельдшерско-акушерских пунктов. При этом во всех населенных пунктах, где расположены социально значимые объекты, организованы узлы связи, через которые подключиться к интернету смогут как частные домовладения, так и коммерческие организации. Таким образом, и простому жителю сельской местности станут доступнее удаленная работа, дистанционная учеба или получение государственных услуг. Качественная связь — это новый толчок для роста и развития бизнеса и технологический задел для всей территории на будущее».Для исполнения государственных контрактов по программе «Цифровая экономика» «Ростелеком» до конца 2021 года подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов Центрального федерального округа.С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала «Центр».* * *Макрорегиональный филиал «Центр» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *— крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,8 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.Выручка группы компаний за I полугодие 2020 года составила 248,9 млрд руб., OIBDA достигла 95,9 млрд руб. (38,5% от выручки), чистая прибыль — 15,4 млрд руб.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».* * *К «социально значимым объектам» относятся фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, школы и профессиональные образовательные учреждения, органы государственной власти и местного самоуправления, избиркомы, пожарные посты и пожарные части, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения войск национальной гвардии.